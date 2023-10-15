i24: число погибших в ходе конфликта израильтян возросло до 1400

Число израильтян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 1400, сообщает телеканал i24.

«Потери Израиля в результате атак ХАМАС достигли по меньшей мере 1400 убитых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число раненых составляет 3500.

Ранее сообщалось, что в ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян.

Также глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что восемь немцев находятся в плену у ХАМАС.

Кроме того, количество граждан Таиланда, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, возросло до 24 человек.