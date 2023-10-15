На 17:00 явка на парламентских выборах в Польше составила 57,54%

Явка избирателей на парламентских выборах в Польше составила 57,54% по состоянию на 17:00, сообщил глава Государственной избирательной комиссии республики Сильвестр Марчиняк.

«У нас хорошая, даже очень хорошая информация. В выборах в сейм и сенат на 17:00 выдано 16 425 830 бюллетеней, что составляет 57,54% от числа избирателей», — цитирует РИА Новости Марчиняка.

По его словам, в 2019 году явка на выборах на момент 17:00 составляла 45,94%.

Ранее генерал польской армии Пётр Пытель заявил, что правящая партия Польши «Право и справедливость» в случае поражения на выборах может запустить силовой вариант.