Узнать больше

На 17:00 явка на парламентских выборах в Польше составила 57,54%

Короткая ссылка
Явка избирателей на парламентских выборах в Польше составила 57,54% по состоянию на 17:00, сообщил глава Государственной избирательной комиссии республики Сильвестр Марчиняк.
На 17:00 явка на парламентских выборах в Польше составила 57,54%
  • AP
  • © Michal Dyjuk

«У нас хорошая, даже очень хорошая информация. В выборах в сейм и сенат на 17:00 выдано 16 425 830 бюллетеней, что составляет 57,54% от числа избирателей», — цитирует РИА Новости Марчиняка.

По его словам, в 2019 году явка на выборах на момент 17:00 составляла 45,94%.

Ранее генерал польской армии Пётр Пытель заявил, что правящая партия Польши «Право и справедливость» в случае поражения на выборах может запустить силовой вариант.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить