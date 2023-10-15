Египет предложил провести региональный саммит по палестинскому вопросу
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Об этом пишет ТАСС.
«(Принято решение. — RT) направить приглашение на международный региональный саммит для рассмотрения последних событий и будущего палестинской проблемы», — сказано в сообщении.
Ранее глава МИД Египта Самех Шукри сообщил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа открыт с египетской стороны, но в результате бомбардировок дороги со стороны Газы повреждены.