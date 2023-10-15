Узнать больше

Египет предложил провести региональный саммит по палестинскому вопросу

Короткая ссылка
Египет предложил провести международный региональный саммит для обсуждения палестинской проблемы, заявили в канцелярии египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Египет предложил провести региональный саммит по палестинскому вопросу
  • AFP
  • © Aris MESSINIS

Об этом пишет ТАСС.

«(Принято решение. — RT) направить приглашение на международный региональный саммит для рассмотрения последних событий и будущего палестинской проблемы», — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД Египта Самех Шукри сообщил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа открыт с египетской стороны, но в результате бомбардировок дороги со стороны Газы повреждены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить