Египет предложил провести региональный саммит по палестинскому вопросу

Египет предложил провести международный региональный саммит для обсуждения палестинской проблемы, заявили в канцелярии египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Об этом пишет ТАСС.

«(Принято решение. — RT) направить приглашение на международный региональный саммит для рассмотрения последних событий и будущего палестинской проблемы», — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД Египта Самех Шукри сообщил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа открыт с египетской стороны, но в результате бомбардировок дороги со стороны Газы повреждены.