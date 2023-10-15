Армия Израиля получила сигнал об обстреле военного поста на границе с Ливаном

Израильские военные получили сообщения о новом обстреле военного поста на границе с Ливаном.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Было получено сообщение об обстреле противотанковыми ракетами военного поста Армии обороны Израиля возле границы с Ливаном», — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля ограничила использование сигналов GPS в районе границы с Ливаном из-за обстрелов противотанковыми ракетами военного поста ЦАХАЛ и населённого пункта Штула в приграничной зоне.

Также стало известно, что израильские военные изолируют территорию на удалении до 4 км от ливанской границы.