Армия Израиля задержала с 7 октября 190 активистов ХАМАС на Западном берегу
- AFP
- © Jalaa MAREY
Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«С начала военных действий в Иудее и Самарии было задержано 330 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц. 190 из них связаны с террористической организацией ХАМАС», — говорится в заявлении военных.
Ранее Военная хроника рассказала, какую боевую технику ЦАХАЛ может использовать в ходе наземной операции и что ХАМАС сможет ему противопоставить.