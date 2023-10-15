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Армия Израиля задержала с 7 октября 190 активистов ХАМАС на Западном берегу

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Израильские силовики с 7 октября задержали в ходе контртеррористических рейдов в населённых пунктах по Западному берегу реки Иордан 190 активистов движения ХАМАС.
Армия Израиля задержала с 7 октября 190 активистов ХАМАС на Западном берегу
  • AFP
  • © Jalaa MAREY

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«С начала военных действий в Иудее и Самарии было задержано 330 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц. 190 из них связаны с террористической организацией ХАМАС», — говорится в заявлении военных.

Ранее Военная хроника рассказала, какую боевую технику ЦАХАЛ может использовать в ходе наземной операции и что ХАМАС сможет ему противопоставить.

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