Армия Израиля задержала с 7 октября 190 активистов ХАМАС на Западном берегу

Израильские силовики с 7 октября задержали в ходе контртеррористических рейдов в населённых пунктах по Западному берегу реки Иордан 190 активистов движения ХАМАС.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«С начала военных действий в Иудее и Самарии было задержано 330 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц. 190 из них связаны с террористической организацией ХАМАС», — говорится в заявлении военных.

Ранее Военная хроника рассказала, какую боевую технику ЦАХАЛ может использовать в ходе наземной операции и что ХАМАС сможет ему противопоставить.