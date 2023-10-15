Путин: в случае конфликта Запада с Россией будет не СВО, а «совсем другая война»

Российский президент Владимир Путин заявил, что конфликт Запада с Россией, если таковой произойдёт, не ограничится рамками спецоперации.

Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Таким образом глава государства прокомментировал рекомендацию комиссии конгресса Соединённых Штатов готовиться к одновременной войне и с Россией, и с КНР.

«Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война, это не проведение специальной военной операции», — заявил Путин.

По его словам, никто в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами.