Путин: в случае конфликта Запада с Россией будет не СВО, а «совсем другая война»
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
Таким образом глава государства прокомментировал рекомендацию комиссии конгресса Соединённых Штатов готовиться к одновременной войне и с Россией, и с КНР.
«Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война, это не проведение специальной военной операции», — заявил Путин.
По его словам, никто в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами.