Узнать больше

Путин: в случае конфликта Запада с Россией будет не СВО, а «совсем другая война»

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что конфликт Запада с Россией, если таковой произойдёт, не ограничится рамками спецоперации.
Путин: в случае конфликта Запада с Россией будет не СВО, а «совсем другая война»
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Таким образом глава государства прокомментировал рекомендацию комиссии конгресса Соединённых Штатов готовиться к одновременной войне и с Россией, и с КНР.

«Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война, это не проведение специальной военной операции», — заявил Путин.

По его словам, никто в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить