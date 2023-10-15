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Бурмистров: контакты между Россией и США по корейскому урегулированию отсутствуют

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Контакты Москвы и Вашингтона по урегулированию проблем Корейского полуострова отсутствуют, сообщил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.
Бурмистров: контакты между Россией и США по корейскому урегулированию отсутствуют
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Контакты между Москвой и Вашингтоном по корейскому урегулированию не осуществляются по вине американской стороны», — отметил он.

По словам Бурмистрова, Россия не навязывает себя в качестве посредника той или другой стороне и всегда стремится играть конструктивную роль в делах Корейского полуострова.

Посол также заявил, что Россия не пытается создать с КНР и Северной Кореей союз против Соединённых Штатов, Южной Кореи и Японии.

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