Бурмистров: контакты между Россией и США по корейскому урегулированию отсутствуют
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Контакты между Москвой и Вашингтоном по корейскому урегулированию не осуществляются по вине американской стороны», — отметил он.
По словам Бурмистрова, Россия не навязывает себя в качестве посредника той или другой стороне и всегда стремится играть конструктивную роль в делах Корейского полуострова.
Посол также заявил, что Россия не пытается создать с КНР и Северной Кореей союз против Соединённых Штатов, Южной Кореи и Японии.