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МИД России: риск ядерного конфликта на Корейском полуострове резко вырос

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Риск ядерного конфликта на Корейском полуострове резко вырос.
МИД России: риск ядерного конфликта на Корейском полуострове резко вырос
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

«Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом «ядерном конфликте» ярко иллюстрирует резко возросшие риски, которые провоцируются США путём стягивания к полуострову средств стратегического потенциала», — заявил Бурмистров.

Ранее КНДР после захода авианосца USS Ronald Reagan в Южную Корею пригрозила нанести удар по стратегическим американским объектам, развёрнутым на Корейском полуострове.

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