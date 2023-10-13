КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее

КНДР после захода авианосца USS Ronald Reagan в Южную Корею пригрозила нанести удар по стратегическим американским объектам, развёрнутым на Корейском полуострове.

Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесён даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него», — говорится в заявлении.

Как отметили в ЦТАК, перебрасывание Вашингтоном ядерных стратегических средств в район Корейского полуострова является военной провокацией, которая может привести к катастрофе.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что конфронтационные действия США, Японии и Южной Кореи дестабилизируют регион вокруг Корейского полуострова.