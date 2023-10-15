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Армия обороны Израиля ликвидировала ещё одного высокопоставленного члена ХАМАС

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Израильская армия ликвидировала одного из командиров специального подразделения ХАМАС.
Армия обороны Израиля ликвидировала ещё одного высокопоставленного члена ХАМАС
  • AP

Об этом сказано в совместном заявлении армии Израиля и Службы общей безопасности.

«Истребители ЦАХАЛ ликвидировали в секторе (Газа. — RT) Билала Аль-Кедру, командира одной из рот спецподразделения ХАМАС «Нухба», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Аль-Кедра возглавлял террористическую атаку на приграничный кибуц Нирим.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким объектам движения ХАМАС, в том числе по центрам оперативного командования.

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