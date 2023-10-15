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Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по центрам командования ХАМАС

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Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким объектам движения ХАМАС, в том числе по центрам оперативного командования.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа», — говорится в публикации.

Также в Армии обороны Израиля сообщили об уничтожении нескольких бойцов движения ХАМАС, которые выходили из туннеля в секторе Газа.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой указал на важность следования «закону войны» в связи с ухудшающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа.

Кроме того, сообщалось, что армия Израиля наносит артиллерийские удары по территории Сирии.

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