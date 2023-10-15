Путин выразил надежду на продолжение доброжелательного общения с Си Цзиньпином
- РИА Новости
Путин рассказал, что в ходе поездки в Петербург лидеры КНР и России совершили прогулку на катере по Неве.
«Очень долго, подробно в абсолютно нейтральной, доброжелательной атмосфере с ним говорили и о двусторонних отношениях, и о ситуации в мире», — рассказал Путин.
Путин выразил надежду, что «эта традиция будет продолжена».
Ранее Путин отметил, что Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры, он смотрит в будущее.