Путин выразил надежду на продолжение доброжелательного общения с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал о доброжелательном общении с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил надежду, что традиция его визитов в Россию будет продолжена.

Путин рассказал, что в ходе поездки в Петербург лидеры КНР и России совершили прогулку на катере по Неве.

«Очень долго, подробно в абсолютно нейтральной, доброжелательной атмосфере с ним говорили и о двусторонних отношениях, и о ситуации в мире», — рассказал Путин.

Путин выразил надежду, что «эта традиция будет продолжена».

Ранее Путин отметил, что Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры, он смотрит в будущее.