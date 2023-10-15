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Госдеп США: 29 американцев погибли в результате атаки ХАМАС на Израиль

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В Госдепе США заявили, что по меньшей мере 29 граждан США погибли в результате нападения на Израиль боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

Об этом пишет ТАСС.

«На данный момент мы можем подтвердить гибель 29 граждан США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё 15 граждан США числятся пропавшими без вести. 

Ранее сообщалось, что в ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян.

Также глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что восемь немцев находятся в плену у ХАМАС.

Кроме того, количество граждан Таиланда, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, возросло до 24 человек.

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