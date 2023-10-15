Госдеп США: 29 американцев погибли в результате атаки ХАМАС на Израиль
Об этом пишет ТАСС.
«На данный момент мы можем подтвердить гибель 29 граждан США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё 15 граждан США числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что в ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян.
Также глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что восемь немцев находятся в плену у ХАМАС.
Кроме того, количество граждан Таиланда, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, возросло до 24 человек.