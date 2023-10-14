Узнать больше

В Палестине заявили, что США покрывают агрессию Израиля против Газы

Короткая ссылка
США не ответили на призывы президента Палестины Махмуда Аббаса оказать влияние на израильские власти по теме военных действий против сектора Газа, Вашингтон покрывает агрессию Иерусалима. Об этом заявил советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш.
В Палестине заявили, что США покрывают агрессию Израиля против Газы
  • globallookpress.com
  • © Ilia Yefimovich

«Откровенно говоря, до сих пор нет положительного ответа от американской стороны на призывы Аббаса», — приводит РИА Новости его слова.

Аль-Хаббаш подчеркнул, что США несут самую большую ответственность за продолжение этого конфликта.

«Она (американская сторона. — RT) покрывает эту агрессию», — отметил он.

Ранее палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что в настоящее время идёт подготовка визита Аббаса в Москву.

По словам российского президента Владимира Путина, нет альтернативы переговорам по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить