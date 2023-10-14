В Палестине заявили, что США покрывают агрессию Израиля против Газы

США не ответили на призывы президента Палестины Махмуда Аббаса оказать влияние на израильские власти по теме военных действий против сектора Газа, Вашингтон покрывает агрессию Иерусалима. Об этом заявил советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш.

«Откровенно говоря, до сих пор нет положительного ответа от американской стороны на призывы Аббаса», — приводит РИА Новости его слова.

Аль-Хаббаш подчеркнул, что США несут самую большую ответственность за продолжение этого конфликта.

«Она (американская сторона. — RT) покрывает эту агрессию», — отметил он.

Ранее палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что в настоящее время идёт подготовка визита Аббаса в Москву.

По словам российского президента Владимира Путина, нет альтернативы переговорам по урегулированию палестино-израильского конфликта.