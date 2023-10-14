В Палестине заявили, что США покрывают агрессию Израиля против Газы
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«Откровенно говоря, до сих пор нет положительного ответа от американской стороны на призывы Аббаса», — приводит РИА Новости его слова.
Аль-Хаббаш подчеркнул, что США несут самую большую ответственность за продолжение этого конфликта.
«Она (американская сторона. — RT) покрывает эту агрессию», — отметил он.
Ранее палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что в настоящее время идёт подготовка визита Аббаса в Москву.
По словам российского президента Владимира Путина, нет альтернативы переговорам по урегулированию палестино-израильского конфликта.