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Foreign Policy: в НАТО удивились незаметности атаки ХАМАС на Израиль

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Страны НАТО выразили удивление, что радикальному движению ХАМАС удалось обойти систему наблюдения Израиля. Об этом сообщило издание Foreign Policy.
Foreign Policy: в НАТО удивились незаметности атаки ХАМАС на Израиль
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«Предупреждения не было. Что это значит, если вы доверяете автоматизации... автономным системам или искусственному интеллекту... и всё равно все были удивлены?» — приводит РИА Новости слова главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра.

Журналисты подчеркнули, что атака обычными средствами может застать врасплох высокотехнологичную армию.

Ранее CNN сообщил, что разведывательные структуры США предоставили президенту Джо Байдену как минимум два доклада, в которых говорилось о рисках грядущего обострения палестино-израильского конфликта: одно сообщение датировано 28 сентября, второе — 5 октября. 

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