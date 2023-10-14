Неизвестный забрался на памятник в Варшаве и угрожает взрывом
- РИА Новости
«Неизвестный мужчина забрался на памятник жертвам смоленской катастрофы и угрожает взорвать... В расположенную неподалёку гостиницу прибыли вооружённые полицейские», — сообщает издание «Виртуальная Польша».
2 августа на Нагаевском шоссе в Уфе мужчина достал гранату и начал угрожать взорвать её на заправке. Дорога была перекрыта полицией.
На место переговоров с мужчиной приехал глава Башкирии Радий Хабиров. После разговора с ним мужчина передал взрывное устройство сотрудникам Росгвардии и сдался.