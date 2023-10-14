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Израиль и Египет договорились пропустить граждан США через КПП «Рафах»

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Египет и Израиль договорились об открытии КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа для эвакуации американских граждан.
Израиль и Египет договорились пропустить граждан США через КПП «Рафах»
  • AFP

«Израиль, Египет согласились позволить гражданам США покинуть КПП «Рафах»... в субботу», — сообщает AFP со ссылкой на американского чиновника.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты с 13 октября начнут вывоз американских граждан из Израиля чартерными рейсами.

По словам Кирби, Вашингтон рассматривает не только воздушную эвакуацию, но также вывоз сухопутным и морским путями.

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