Израиль и Египет договорились пропустить граждан США через КПП «Рафах»
- AFP
«Израиль, Египет согласились позволить гражданам США покинуть КПП «Рафах»... в субботу», — сообщает AFP со ссылкой на американского чиновника.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты с 13 октября начнут вывоз американских граждан из Израиля чартерными рейсами.
По словам Кирби, Вашингтон рассматривает не только воздушную эвакуацию, но также вывоз сухопутным и морским путями.