Кирби: США с 13 октября начнут вывоз своих граждан из Израиля чартерными рейсами
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«Начиная с завтрашнего дня правительство США будет организовывать чартерные рейсы из Израиля в Европу», — сказал Кирби.
Он добавил, что президент США Джо Байден поручил администрации оказать помощь американцам, желающим покинуть Израиль.
По словам Кирби, Вашингтон рассматривает не только воздушную эвакуацию, но также вывоз сухопутным и морским путями.
Ранее стало известно, что США вывезли прибывших на учения американских военнослужащих с территории Израиля после атаки палестинского движения ХАМАС.