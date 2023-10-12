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Кирби: США с 13 октября начнут вывоз своих граждан из Израиля чартерными рейсами

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Соединённые Штаты с пятницы, 13 октября, начнут вывоз американских граждан из Израиля чартерными рейсами, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби: США с 13 октября начнут вывоз своих граждан из Израиля чартерными рейсами
  • globallookpress.com
  • © Ilia Yefimovich/dpa

«Начиная с завтрашнего дня правительство США будет организовывать чартерные рейсы из Израиля в Европу», — сказал Кирби.

Он добавил, что президент США Джо Байден поручил администрации оказать помощь американцам, желающим покинуть Израиль.

По словам Кирби, Вашингтон рассматривает не только воздушную эвакуацию, но также вывоз сухопутным и морским путями.

Ранее стало известно, что США вывезли прибывших на учения американских военнослужащих с территории Израиля после атаки палестинского движения ХАМАС.

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