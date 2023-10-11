Defense One: США вывезли прибывших на учения в Израиль военных после атаки ХАМАС

Соединённые Штаты вывезли прибывших на учения американских военнослужащих с территории Израиля после атаки палестинского движения ХАМАС.

Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на источники.

По данным издания, Военно-воздушные силы США направили в Израиль самолёт С-17, чтобы вывезти оттуда своих военных.

«Самолёт прилетел в Израиль пустым и покинул страну только с американским персоналом на борту», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что американский авианосец Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря.