Defense One: США вывезли прибывших на учения в Израиль военных после атаки ХАМАС
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Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на источники.
По данным издания, Военно-воздушные силы США направили в Израиль самолёт С-17, чтобы вывезти оттуда своих военных.
«Самолёт прилетел в Израиль пустым и покинул страну только с американским персоналом на борту», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что американский авианосец Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря.