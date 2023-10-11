Узнать больше

Defense One: США вывезли прибывших на учения в Израиль военных после атаки ХАМАС

Короткая ссылка
Соединённые Штаты вывезли прибывших на учения американских военнослужащих с территории Израиля после атаки палестинского движения ХАМАС.
Defense One: США вывезли прибывших на учения в Израиль военных после атаки ХАМАС
  • Gettyimages.ru
  • © flySnow

Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на источники.

По данным издания, Военно-воздушные силы США направили в Израиль самолёт С-17, чтобы вывезти оттуда своих военных.

«Самолёт прилетел в Израиль пустым и покинул страну только с американским персоналом на борту», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что американский авианосец Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить