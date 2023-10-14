NHK: Япония и США начали крупномасштабные военные учения
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Об этом информирует телеканал NHK.
«Силы самообороны Японии и Вооружённые силы США начали крупномасштабные совместные учения, основанные на сценарии защиты отдалённых японских островов», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, в учениях, которые продлятся до конца месяца, будут задействованы 6400 человек.
Ранее КНДР после захода авианосца USS Ronald Reagan в Южную Корею пригрозила нанести удар по стратегическим американским объектам, развёрнутым на Корейском полуострове.