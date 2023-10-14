NHK: Япония и США начали крупномасштабные военные учения

Япония и Соединённые Штаты начали крупномасштабные военные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии, а также на северном острове Хоккайдо.

Об этом информирует телеканал NHK.

«Силы самообороны Японии и Вооружённые силы США начали крупномасштабные совместные учения, основанные на сценарии защиты отдалённых японских островов», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в учениях, которые продлятся до конца месяца, будут задействованы 6400 человек.

Ранее КНДР после захода авианосца USS Ronald Reagan в Южную Корею пригрозила нанести удар по стратегическим американским объектам, развёрнутым на Корейском полуострове.