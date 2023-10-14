ООН: жители Газы пьют солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев
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Как отмечается в релизе, местные жители не имеют доступа к питьевой воде после того, как Израиль принял решение о прекращении подачи воды в сектор Газа.
«В качестве последней возможности люди употребляют солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, что вызывает серьёзные опасения по поводу распространения болезней», — говорится в документе.
Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо осудил блокаду сектора Газа и назвал это решение Израиля коллективным наказанием палестинцев.