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ООН: жители Газы пьют солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев

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Жители Газы вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев из-за нехватки питьевой воды, говорится в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
ООН: жители Газы пьют солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев
  • Gettyimages.ru

Как отмечается в релизе, местные жители не имеют доступа к питьевой воде после того, как Израиль принял решение о прекращении подачи воды в сектор Газа.

«В качестве последней возможности люди употребляют солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, что вызывает серьёзные опасения по поводу распространения болезней», — говорится в документе. 

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо осудил блокаду сектора Газа и назвал это решение Израиля коллективным наказанием палестинцев.

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