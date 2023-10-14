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Конгрессмен Миллс поздравил ВМС США открыткой с российским кораблём

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Американский конгрессмен Кори Миллс опубликовал поздравление с Днём военно-морского флота Соединённых Штатов, использовав на поздравительной открытке изображение российского корабля.
Конгрессмен Миллс поздравил ВМС США открыткой с российским кораблём
  • РИА Новости

Соответствующее поздравление он разместил в своей соцсети X (бывший Twitter).

«Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота!» — написал политик, выложив изображение крейсера «Пётр Великий».

К настоящему моменту фотография удалена.

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