Конгрессмен Миллс поздравил ВМС США открыткой с российским кораблём

Американский конгрессмен Кори Миллс опубликовал поздравление с Днём военно-морского флота Соединённых Штатов, использовав на поздравительной открытке изображение российского корабля.

Соответствующее поздравление он разместил в своей соцсети X (бывший Twitter).

«Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота!» — написал политик, выложив изображение крейсера «Пётр Великий».

К настоящему моменту фотография удалена.