Конгрессмен Миллс поздравил ВМС США открыткой с российским кораблём
Американский конгрессмен Кори Миллс опубликовал поздравление с Днём военно-морского флота Соединённых Штатов, использовав на поздравительной открытке изображение российского корабля.
- РИА Новости
Соответствующее поздравление он разместил в своей соцсети X (бывший Twitter).
«Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота!» — написал политик, выложив изображение крейсера «Пётр Великий».
К настоящему моменту фотография удалена.
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