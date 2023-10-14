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Politico: Блинкен заявил об угрозе вторжения Азербайджана в Армению

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил небольшой группе американских законодателей о якобы существующей угрозе вторжения Азебайджана в Армению, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил небольшую группу законодателей на прошлой неделе о том, что его ведомство отслеживает вероятность скорого вторжения Азербайджана в Армению», — говорится в материале.

По данным издание, это может случиться в ближайшие недели.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия выражает свою готовность организовать переговоры в Москве между Азербайджаном и Арменией для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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