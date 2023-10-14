Politico: Блинкен заявил об угрозе вторжения Азербайджана в Армению
«Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил небольшую группу законодателей на прошлой неделе о том, что его ведомство отслеживает вероятность скорого вторжения Азербайджана в Армению», — говорится в материале.
По данным издание, это может случиться в ближайшие недели.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия выражает свою готовность организовать переговоры в Москве между Азербайджаном и Арменией для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха.