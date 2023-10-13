Погранкомитет Белоруссии: поляки заставили беженца тащить труп через границу
«Вчера, 12 октября, белорусский пограничный наряд обнаружил двух иностранных граждан около польского забора. Один из них не подавал признаков жизни», — сообщил погранкомитет республики.
Скорая помощь оказала помощь второму мужчине, который оказался гражданином Ирана. Он рассказал, что с другом был задержан польскими силовиками, их избили и «держали без еды и воды на холоде».
После этого иностранцев привезли к границе и под угрозой расправы заставили иранца «перетащить тело через калитку для животных на белорусскую сторону», говорится в сообщении.
Ведомство опубликовало видео с иранцем, объясняющим происшедшее.
Ранее Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что труп беженца обнаружен на границе с Латвией.