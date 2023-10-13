Погранкомитет Белоруссии: поляки заставили беженца тащить труп через границу

Белорусские пограничники заявили, что польские силовики заставили беженца тащить труп через границу. Тело было найдено около польского забора.

«Вчера, 12 октября, белорусский пограничный наряд обнаружил двух иностранных граждан около польского забора. Один из них не подавал признаков жизни», — сообщил погранкомитет республики.

Скорая помощь оказала помощь второму мужчине, который оказался гражданином Ирана. Он рассказал, что с другом был задержан польскими силовиками, их избили и «держали без еды и воды на холоде».

После этого иностранцев привезли к границе и под угрозой расправы заставили иранца «перетащить тело через калитку для животных на белорусскую сторону», говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало видео с иранцем, объясняющим происшедшее.

Ранее Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что труп беженца обнаружен на границе с Латвией.