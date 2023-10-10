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Погранкомитет Белоруссии: труп беженца обнаружен на границе с Латвией

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Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что труп беженца обнаружен на границе с Латвией.
Погранкомитет Белоруссии: труп беженца обнаружен на границе с Латвией
  • Gettyimages.ru

По данным комитета, полоцкие пограничники нашли тело мужчины азиатской внешности, предположительно гражданина Шри-Ланки, вечером 9 октября в Верхнедвинском районе. 

Труп находился рядом с калиткой «в заграждении, установленном на латвийской территории».

Для установления обстоятельств смерти мигранта на месте работали следователи.

В начале сентября погранкомитет Белоруссии проинформировал, что военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу.

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