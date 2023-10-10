Погранкомитет Белоруссии: труп беженца обнаружен на границе с Латвией

Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что труп беженца обнаружен на границе с Латвией.

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По данным комитета, полоцкие пограничники нашли тело мужчины азиатской внешности, предположительно гражданина Шри-Ланки, вечером 9 октября в Верхнедвинском районе. Труп находился рядом с калиткой «в заграждении, установленном на латвийской территории». Для установления обстоятельств смерти мигранта на месте работали следователи. В начале сентября погранкомитет Белоруссии проинформировал, что военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу.