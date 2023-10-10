Погранкомитет Белоруссии: труп беженца обнаружен на границе с Латвией
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По данным комитета, полоцкие пограничники нашли тело мужчины азиатской внешности, предположительно гражданина Шри-Ланки, вечером 9 октября в Верхнедвинском районе.
Труп находился рядом с калиткой «в заграждении, установленном на латвийской территории».
Для установления обстоятельств смерти мигранта на месте работали следователи.
В начале сентября погранкомитет Белоруссии проинформировал, что военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу.