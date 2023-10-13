Посол России в Египте: Израиль не гарантирует безопасность прохода к КПП Рафах
«Египетские власти готовы нам помогать, заявили об этом и реально проводят подготовку к тому, чтобы осуществить вывоз наших людей», — сказал дипломат.
Поведение властей Израиля, к сожалению, остаётся проблемой, подчеркнул Борисенко. Сейчас они отказываются дать гарантии безопасного прохода людей к КПП Рафах.
«На данный момент никакого коридора безопасности не существует. Его создание полностью зависит от израильской армии», — добавил посол.
В МИД Египта ранее осудили требования армии Израиля об эвакуации населения с северных регионов сектора Газа и назвали это заявление нарушением норм международного права.