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Посол России в Египте: Израиль не гарантирует безопасность прохода к КПП Рафах

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В секторе Газа находятся сотни российских граждан и граждан других стран СНГ. Россия сейчас плотно работает с властями Египта для организации эвакуации соотечественников, рассказал корреспонденту RT Анне Книшенко российский посол в Египте Георгий Борисенко.

«Египетские власти готовы нам помогать, заявили об этом и реально проводят подготовку к тому, чтобы осуществить вывоз наших людей», — сказал дипломат.

Поведение властей Израиля, к сожалению, остаётся проблемой, подчеркнул Борисенко. Сейчас они отказываются дать гарантии безопасного прохода людей к КПП Рафах.

«На данный момент никакого коридора безопасности не существует. Его создание полностью зависит от израильской армии», — добавил посол.

В МИД Египта ранее осудили требования армии Израиля об эвакуации населения с северных регионов сектора Газа и назвали это заявление нарушением норм международного права.

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