МИД: Россия прорабатывает возможности эвакуации своих граждан из сектора Газа
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Об этом, как пишет журнал «Международная жизнь», заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По её словам, на фоне резкой эскалации напряжённости в зоне палестино-израильского конфликта российский МИД прорабатывает (в том числе в межведомственном формате) модальности возможной эвакуации граждан России и граждан государств СНГ из зоны боевых действий.
Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова в любой момент вывезти граждан из Израиля.
Он отметил, что если кто-то в срочном порядке хочет покинуть Израиль, для получения помощи необходимо обратиться в российское посольство.