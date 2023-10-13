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МИД: Россия прорабатывает возможности эвакуации своих граждан из сектора Газа

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МИД России прорабатывает возможности эвакуации россиян и граждан государств СНГ из зоны боевых действий палестино-израильского конфликта.
МИД: Россия прорабатывает возможности эвакуации своих граждан из сектора Газа
  • AP
  • © Majdi Mohammed

Об этом, как пишет журнал «Международная жизнь», заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По её словам, на фоне резкой эскалации напряжённости в зоне палестино-израильского конфликта российский МИД прорабатывает (в том числе в межведомственном формате) модальности возможной эвакуации граждан России и граждан государств СНГ из зоны боевых действий.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова в любой момент вывезти граждан из Израиля.

Он отметил, что если кто-то в срочном порядке хочет покинуть Израиль, для получения помощи необходимо обратиться в российское посольство.

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