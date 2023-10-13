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Путин: если из Израиля кто-то хочет выехать, мы сделаем это в любую секунду

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова в любой момент вывезти граждан из Израиля.
Путин: если из Израиля кто-то хочет выехать, мы сделаем это в любую секунду
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«Готовы в любой момент, когда будут условия для этого. Там бомбардировки идут каждый день. Если из Израиля кто-то хочет выехать — пожалуйста, мы сделаем это в любую секунду», — сказал он.

Путин добавил, что передаст этот вопрос в МИД России. 

Глава государства также напомнил, что, если кто-то в срочном порядке хочет покинуть Израиль, для получения помощи необходимо обратиться в российское посольство.

Пресс-секретарь представительства России при Палестине Алия Зарипова ранее сообщила RT, что в списках на эвакуацию из сектора Газа находятся 400 человек, 300 из которых являются российскими гражданами.

По данным посольства, четыре российских гражданина числятся погибшими в ходе эскалации палестино-израильского конфликта.

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