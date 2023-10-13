Участники фестиваля Nature Party рассказали, как убегали от бойцов ХАМАС
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- © Nasser Ishtayeh
Мужчина по имени Мордехай признался, что раньше на ракеты не обращали особого внимания, так как с ними справлялся «Железный купол». В этот раз снарядов было слишком много.
По его словам, бойцы ХАМАС в тот день окружили всю площадку фестиваля и знали, что участники будут разбегаться, «как овцы». Бежать было трудно, приложение Google Maps не работало, интернета и сигнала связи не было.
«На каждом перекрёстке, который мы проезжали, мы видели сожжённые автомобили, лежащие на дороге трупы», — сказал он.
Канадец Шай Кляйн Вайнштейн рассказал, что, покидая территорию фестиваля, проезжал мимо изрешечённых пулями машин, внутри которых были трупы.
«Один [погибший] запомнился: ему выстрелили в лицо... На дороге лежали тела сотрудников [полиции]», — сообщил мужчина.
Израильский волонтёр ранее сравнил с фильмом ужасов атаку на фестивале Nature Party.