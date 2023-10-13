Узнать больше

Участники фестиваля Nature Party рассказали, как убегали от бойцов ХАМАС

Короткая ссылка
Участники израильского фестиваля Nature Party рассказали Ruptly, как убегали от бойцов ХАМАС 7 октября.
Участники фестиваля Nature Party рассказали, как убегали от бойцов ХАМАС
  • globallookpress.com
  • © Nasser Ishtayeh

Мужчина по имени Мордехай признался, что раньше на ракеты не обращали особого внимания, так как с ними справлялся «Железный купол». В этот раз снарядов было слишком много.

По его словам, бойцы ХАМАС в тот день окружили всю площадку фестиваля и знали, что участники будут разбегаться, «как овцы». Бежать было трудно, приложение Google Maps не работало, интернета и сигнала связи не было.

«На каждом перекрёстке, который мы проезжали, мы видели сожжённые автомобили, лежащие на дороге трупы», — сказал он.

Канадец Шай Кляйн Вайнштейн рассказал, что, покидая территорию фестиваля, проезжал мимо изрешечённых пулями машин, внутри которых были трупы.

«Один [погибший] запомнился: ему выстрелили в лицо... На дороге лежали тела сотрудников [полиции]», — сообщил мужчина.

Израильский волонтёр ранее сравнил с фильмом ужасов атаку на фестивале Nature Party.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить