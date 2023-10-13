Участники фестиваля Nature Party рассказали, как убегали от бойцов ХАМАС

Участники израильского фестиваля Nature Party рассказали Ruptly, как убегали от бойцов ХАМАС 7 октября.

Мужчина по имени Мордехай признался, что раньше на ракеты не обращали особого внимания, так как с ними справлялся «Железный купол». В этот раз снарядов было слишком много.

По его словам, бойцы ХАМАС в тот день окружили всю площадку фестиваля и знали, что участники будут разбегаться, «как овцы». Бежать было трудно, приложение Google Maps не работало, интернета и сигнала связи не было.

«На каждом перекрёстке, который мы проезжали, мы видели сожжённые автомобили, лежащие на дороге трупы», — сказал он.

Канадец Шай Кляйн Вайнштейн рассказал, что, покидая территорию фестиваля, проезжал мимо изрешечённых пулями машин, внутри которых были трупы.

«Один [погибший] запомнился: ему выстрелили в лицо... На дороге лежали тела сотрудников [полиции]», — сообщил мужчина.

Израильский волонтёр ранее сравнил с фильмом ужасов атаку на фестивале Nature Party.