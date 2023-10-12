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Израильский волонтёр сравнил с фильмом ужасов атаку на фестивале Nature Party

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Сооснователь волонтёрской организации OneHeart рассказал шефу ближневосточного бюро RT Марии Финошиной, как помогали людям, спасшимся от ХАМАС на фестивале Nature Party.
Израильский волонтёр сравнил с фильмом ужасов атаку на фестивале Nature Party
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

«Передать не могу услышанные нами истории о том, что там происходило. Это нечто немыслимое: подобное можно увидеть лишь в фильмах ужасов. Сюда прибыли почти 400 человек, которым удалось выжить на фестивале. Люди приходили без одежды, без обуви... Было видно, что они в состоянии шока, у некоторых были травмы, ранения. [Мы] снабдили их водой, сахаром, финиками и начали передавать волонтёрам», — сообщил сооснователь организации Офир Фишер.

Сейчас по всему Израилю функционируют десятки центров OneHeart, которые помогают пожилым и эвакуируют людей на бронированных автобусах.

Как стало известно ранее, уроженец Златоуста 34-летний Давид Лысцов погиб в результате нападения боевиков ХАМАС на фестиваль Nature Party в Израиле.

RT поговорил с сестрой погибшего, которая рассказала подробности произошедшего.

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