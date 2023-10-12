Израильский волонтёр сравнил с фильмом ужасов атаку на фестивале Nature Party

Сооснователь волонтёрской организации OneHeart рассказал шефу ближневосточного бюро RT Марии Финошиной, как помогали людям, спасшимся от ХАМАС на фестивале Nature Party.

«Передать не могу услышанные нами истории о том, что там происходило. Это нечто немыслимое: подобное можно увидеть лишь в фильмах ужасов. Сюда прибыли почти 400 человек, которым удалось выжить на фестивале. Люди приходили без одежды, без обуви... Было видно, что они в состоянии шока, у некоторых были травмы, ранения. [Мы] снабдили их водой, сахаром, финиками и начали передавать волонтёрам», — сообщил сооснователь организации Офир Фишер.

Сейчас по всему Израилю функционируют десятки центров OneHeart, которые помогают пожилым и эвакуируют людей на бронированных автобусах.

Как стало известно ранее, уроженец Златоуста 34-летний Давид Лысцов погиб в результате нападения боевиков ХАМАС на фестиваль Nature Party в Израиле.

RT поговорил с сестрой погибшего, которая рассказала подробности произошедшего.