Минздрав Газы заявил об эвакуации больницы после «обстрела снарядами с фосфором»

Минздрав сектора Газа заявил об эвакуации детской больницы на востоке анклава после «обстрела снарядами с белым фосфором».

«Детская больница «Аль-Дурра» на востоке Газы была эвакуирована после того, как её обстреляли бомбами с белым фосфором», — сказано в сообщении.

10 октября МИД Палестины обвинил ВС Израиля в применении запрещённых международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором.

Human Rights Watch также сообщила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газа применяла запрещённые боеприпасы с белым фосфором.