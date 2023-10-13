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Минздрав Газы заявил об эвакуации больницы после «обстрела снарядами с фосфором»

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Минздрав сектора Газа заявил об эвакуации детской больницы на востоке анклава после «обстрела снарядами с белым фосфором».
Минздрав Газы заявил об эвакуации больницы после «обстрела снарядами с фосфором»
  • Gettyimages.ru

«Детская больница «Аль-Дурра» на востоке Газы была эвакуирована после того, как её обстреляли бомбами с белым фосфором», — сказано в сообщении.

10 октября МИД Палестины обвинил ВС Израиля в применении запрещённых международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором.

Human Rights Watch также сообщила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газа применяла запрещённые боеприпасы с белым фосфором.

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