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Армия Израиля провела рейды в секторе Газа для обнаружения заложников

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Армия обороны Израиля сообщила, что провела рейды в секторе Газа для выявления противника и возможного обнаружения заложников.
Армия Израиля провела рейды в секторе Газа для обнаружения заложников
  • Gettyimages.ru

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Армия обороны Израиля провела рейды на территории сектора Газа в попытке исключить угрозу со стороны террористов и оружия в этом регионе и обнаружить заложников», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что солдаты израильской армии нейтрализовали ячейку террористов и инфраструктуру, расположенную в районе, в том числе ячейку ХАМАС, которая выпускала противотанковые ракеты по территории Израиля.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелоне на юге Израиля и в приграничных с сектором Газа областях.

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