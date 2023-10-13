Армия Израиля провела рейды в секторе Газа для обнаружения заложников

Армия обороны Израиля сообщила, что провела рейды в секторе Газа для выявления противника и возможного обнаружения заложников.

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Армия обороны Израиля провела рейды на территории сектора Газа в попытке исключить угрозу со стороны террористов и оружия в этом регионе и обнаружить заложников», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что солдаты израильской армии нейтрализовали ячейку террористов и инфраструктуру, расположенную в районе, в том числе ячейку ХАМАС, которая выпускала противотанковые ракеты по территории Израиля.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелоне на юге Израиля и в приграничных с сектором Газа областях.