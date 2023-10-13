Посол Палестины призвал созвать встречу для запуска ближневосточного квартета
- Gettyimages.ru
«Международное сообщество должно созвать международную конференцию по ближневосточному урегулированию. Я лично считаю, что и Россия, и Китай могут играть важные, но различные роли», — цитирует его РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о безальтернативности переговоров для палестино-израильского урегулирования.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пока нет в планах Путина.