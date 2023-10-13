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Посол Палестины призвал созвать встречу для запуска ближневосточного квартета

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Посол Палестины в России заявил телеканалу «Россия 24», что международное сообщество должно созвать встречу для запуска ближневосточного квартета.
Посол Палестины призвал созвать встречу для запуска ближневосточного квартета
  • Gettyimages.ru

«Международное сообщество должно созвать международную конференцию по ближневосточному урегулированию. Я лично считаю, что и Россия, и Китай могут играть важные, но различные роли», — цитирует его РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о безальтернативности переговоров для палестино-израильского урегулирования.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пока нет в планах Путина.

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