Посол Палестины призвал созвать встречу для запуска ближневосточного квартета

Посол Палестины в России заявил телеканалу «Россия 24», что международное сообщество должно созвать встречу для запуска ближневосточного квартета.

«Международное сообщество должно созвать международную конференцию по ближневосточному урегулированию. Я лично считаю, что и Россия, и Китай могут играть важные, но различные роли», — цитирует его РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о безальтернативности переговоров для палестино-израильского урегулирования.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пока нет в планах Путина.