Путин: тема визита в КНР — сотрудничество в рамках идеи «Один пояс — один путь»

Российский президент Владимир Путин заявил, что основная тема его визита в Китай — сотрудничество двух сторон в рамках идеи китайского лидера Си Цзиньпина «Один пояс — один путь».

«Основная тема — это сотрудничество в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по поводу обсуждения его идеи «Один пояс — один путь», — сказал он.

По словам Путина, это большое мероприятие, которое в последние годы проходит очень активно и успешно.

Россия заинтересована в том, чтобы, развивая инициативу большого евразийского партнёрства, сотрудничать с Китаем для достижения общих целей, добавил президент.

1 октября сообщалось, что Путин намерен провести переговоры с Си Цзиньпином на полях форума «Один пояс — один путь» в Китае.