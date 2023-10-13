Путин: тема визита в КНР — сотрудничество в рамках идеи «Один пояс — один путь»
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«Основная тема — это сотрудничество в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по поводу обсуждения его идеи «Один пояс — один путь», — сказал он.
По словам Путина, это большое мероприятие, которое в последние годы проходит очень активно и успешно.
Россия заинтересована в том, чтобы, развивая инициативу большого евразийского партнёрства, сотрудничать с Китаем для достижения общих целей, добавил президент.
1 октября сообщалось, что Путин намерен провести переговоры с Си Цзиньпином на полях форума «Один пояс — один путь» в Китае.