Аналитик Шнейдерман назвал влияющие на зерновые цены факторы

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман объяснил в беседе с RT, какие факторы могут оказывать влияние на зерновые цены.

По словам эксперта, чрезвычайные ситуации, например, столкновение судов, могут влиять на цены на зерно, но, как подчеркнул аналитик, «ненадолго и незначительно».

«Во-первых, груз объёмом в 25 тыс. т — это, с одной стороны, груз крупный, но, с другой стороны, это менее 1% от общего объёма российского экспорта зерна. Если бы было большое количество зерна и оно было повреждено или утрачено в результате столкновения, это могло бы снизить объём доступного на рынке зерна и поднять цены»,— рассказал Шнейдерман.

Однако, как отметил собеседник RT, здесь мы видим только «потенциальные спекулятивные факторы на фоне общих геополитических событий».

Ранее стало известно о том, что вышедшее из российского порта и столкнувшееся в Мраморном море с сухогрузом с Украины судно ASOMATOS перевозило 25 тыс. т зерна.