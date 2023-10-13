Узнать больше

Аналитик Шнейдерман назвал влияющие на зерновые цены факторы

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман объяснил в беседе с RT, какие факторы могут оказывать влияние на зерновые цены.
Аналитик Шнейдерман назвал влияющие на зерновые цены факторы
  • РИА Новости

По словам эксперта, чрезвычайные ситуации, например, столкновение судов, могут влиять на цены на зерно, но, как подчеркнул аналитик, «ненадолго и незначительно».

«Во-первых, груз объёмом в 25 тыс. т — это, с одной стороны, груз крупный, но, с другой стороны, это менее 1% от общего объёма российского экспорта зерна. Если бы было большое количество зерна и оно было повреждено или утрачено в результате столкновения, это могло бы снизить объём доступного на рынке зерна и поднять цены»,— рассказал Шнейдерман.

Однако, как отметил собеседник RT, здесь мы видим только «потенциальные спекулятивные факторы на фоне общих геополитических событий».

Ранее стало известно о том, что вышедшее из российского порта и столкнувшееся в Мраморном море с сухогрузом с Украины судно ASOMATOS перевозило 25 тыс. т зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить