AP: Египет направил тысячи силовиков на границу с сектором Газа
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По словам собеседника агентства, Египет принял «беспрецедентные меры» и решил стянуть «тысячи сил» к границе с Газой.
При этом он назвал возможную наземную операцию Израиля в этом регионе серьёзной ошибкой.
Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток.
Правительство палестинского движения ХАМАС призвало жителей сектора Газа игнорировать это требование властей Израиля.