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AP: Египет направил тысячи силовиков на границу с сектором Газа

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Власти Египта решили направить тысячи силовиков на границу с сектором Газа с целью обеспечения безопасности, информирует агентство Associated Press со ссылкой на источники.
AP: Египет направил тысячи силовиков на границу с сектором Газа
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По словам собеседника агентства, Египет принял «беспрецедентные меры» и решил стянуть «тысячи сил» к границе с Газой.

При этом он назвал возможную наземную операцию Израиля в этом регионе серьёзной ошибкой.

Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток.

Правительство палестинского движения ХАМАС призвало жителей сектора Газа игнорировать это требование властей Израиля.

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