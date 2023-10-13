AP: Египет направил тысячи силовиков на границу с сектором Газа

Власти Египта решили направить тысячи силовиков на границу с сектором Газа с целью обеспечения безопасности, информирует агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, Египет принял «беспрецедентные меры» и решил стянуть «тысячи сил» к границе с Газой.

При этом он назвал возможную наземную операцию Израиля в этом регионе серьёзной ошибкой.

Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток.

Правительство палестинского движения ХАМАС призвало жителей сектора Газа игнорировать это требование властей Израиля.