Кнайсль: Израиль, начав наземную операцию, может надолго застрять в Газе
Об этом информирует РИА Новости.
«Израильская армия собирается отправить пехоту в сектор Газа. Это может осложнить ситуацию», — сказала Кнайсль.
При этом она отметила, что таким образом может возникнуть два или три фронта.
«Это стягивание вооружения на юге Ливана, со стороны Сирии, на Голанских высота», — добавила экс-министр.
Также Кнайсль заявила, что кризис на Ближнем Востоке имеет более глобальный статус, чем украинский.
Ранее в Минздраве Газы заявили о гибели 1537 человек от обстрелов Израиля.