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Кнайсль: Израиль, начав наземную операцию, может надолго застрять в Газе

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выразила мнение, что, если Израиль начнёт в секторе Газа наземную операцию, то «застрянет» там надолго.

Об этом информирует РИА Новости.

«Израильская армия собирается отправить пехоту в сектор Газа. Это может осложнить ситуацию», — сказала Кнайсль. 

При этом она отметила, что таким образом может возникнуть два или три фронта.

«Это стягивание вооружения на юге Ливана, со стороны Сирии, на Голанских высота», — добавила экс-министр.

Также Кнайсль заявила, что кризис на Ближнем Востоке имеет более глобальный статус, чем украинский.

Ранее в Минздраве Газы заявили о гибели 1537 человек от обстрелов Израиля.

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