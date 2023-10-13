Узнать больше

Кнайсль: кризис на Ближнем Востоке имеет более глобальный статус, чем украинский

Короткая ссылка
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что кризис на Ближнем Востоке является более глобальным вопросом, чем ситуация на Украине.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Кнайсль, очевидно, что внимание СМИ сейчас смещается на тему конфликта на Ближнем Востоке.

«Когда что-то там происходит, все выходят на улицы: от Индонезии до Буркина-Фасо», — сказала экс-министр.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона почти исчерпаны ресурсы для военной помощи Украине.

Также член палаты представителей Энди Биггс отметил, что всё больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить