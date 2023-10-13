Кнайсль: кризис на Ближнем Востоке имеет более глобальный статус, чем украинский

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что кризис на Ближнем Востоке является более глобальным вопросом, чем ситуация на Украине.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Кнайсль, очевидно, что внимание СМИ сейчас смещается на тему конфликта на Ближнем Востоке.

«Когда что-то там происходит, все выходят на улицы: от Индонезии до Буркина-Фасо», — сказала экс-министр.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона почти исчерпаны ресурсы для военной помощи Украине.

Также член палаты представителей Энди Биггс отметил, что всё больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины.