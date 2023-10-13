Сенатор Рэнд Пол: Байден скрывает масштабы коррупции на Украине
«Мы знаем, что у администрации Байдена есть секретные доклады касательно растрат и коррупции там», — сказал Пол.
При этом он отметил, что Украина «исторически обосновалась» в списке самых коррумпированных стран.
Ранее в Do Rzeczy заявили, что Владимир Зеленский шокировал журналиста CNN попыткой оправдать коррупцию.
Также генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил Украине о важности борьбы с коррупцией на пути в альянс, несмотря на конфликт.