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Сенатор Рэнд Пол: Байден скрывает масштабы коррупции на Украине

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Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил в интервью каналу Fox News, что американский лидер Джо Байден владеет информацией о масштабах коррупции на Украине, но до сих пор о них не сообщил.

«Мы знаем, что у администрации Байдена есть секретные доклады касательно растрат и коррупции там», — сказал Пол.

При этом он отметил, что Украина «исторически обосновалась» в списке самых коррумпированных стран.

Ранее в Do Rzeczy заявили, что Владимир Зеленский шокировал журналиста CNN попыткой оправдать коррупцию.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил Украине о важности борьбы с коррупцией на пути в альянс, несмотря на конфликт.

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