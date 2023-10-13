Сенатор Рэнд Пол: Байден скрывает масштабы коррупции на Украине

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил в интервью каналу Fox News, что американский лидер Джо Байден владеет информацией о масштабах коррупции на Украине, но до сих пор о них не сообщил.

«Мы знаем, что у администрации Байдена есть секретные доклады касательно растрат и коррупции там», — сказал Пол. При этом он отметил, что Украина «исторически обосновалась» в списке самых коррумпированных стран. Ранее в Do Rzeczy заявили, что Владимир Зеленский шокировал журналиста CNN попыткой оправдать коррупцию. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил Украине о важности борьбы с коррупцией на пути в альянс, несмотря на конфликт.