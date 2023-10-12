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Do Rzeczy: Зеленский шокировал журналиста CNN попыткой оправдать коррупцию

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Владимир Зеленский во время интервью шокировал журналиста CNN Фарида Закарию попыткой оправдать коррупцию, пишет портал Do Rzeczy.
Do Rzeczy: Зеленский шокировал журналиста CNN попыткой оправдать коррупцию
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Так или иначе во время речи президента Зеленского у журналиста CNN заметно округлялись глаза», — говорится в публикации. 

Отмечается, что Зеленский в ходе интервью признал факт наличия коррупции среди украинского руководства, однако отметил, что она якобы не касалась западной помощи.

Автор предположил, что таким образом Зеленский хотел указать на «дисциплинированность украинских коррумпированных чиновников», которые воруют только деньги жителей Украины, а не западных спонсоров.

Ранее на Украине произошла целая череда коррупционных скандалов, в частности закупка курток для ВСУ по завышенной цене и получение взятки членом военной врачебной комиссии Деснянского территориального центра комплектования и т. д.

Глава украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк прямо заявила, что коррупция на Украине приводит к гибели солдат ВСУ.

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