WSJ: бойцы ХАМАС при атаке имели подробные карты городов и военных баз Израиля
Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, израильские военные и спасатели обнаружили документы на арабском языке на местах нападений или у убитых бойцов ХАМАС.
Так, в одном из обнаруженных документов описывался план проникновения в кибуц Мефальсим недалеко от Газы и захват жителей в заложники.
Ранее армия Израиля нанесла удар по пяти местам расположения боевиков ХАМАС.
Также начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви признал, что в день атаки палестинского движения ХАМАС израильская армия не смогла обеспечить безопасность страны.