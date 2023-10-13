WSJ: бойцы ХАМАС при атаке имели подробные карты городов и военных баз Израиля

Боевики ХАМАС, атаковавшие южные районы Израиля, имели при себе подробные карты населённых пунктов и военных баз, на которые нападали.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, израильские военные и спасатели обнаружили документы на арабском языке на местах нападений или у убитых бойцов ХАМАС.

Так, в одном из обнаруженных документов описывался план проникновения в кибуц Мефальсим недалеко от Газы и захват жителей в заложники.

Ранее армия Израиля нанесла удар по пяти местам расположения боевиков ХАМАС.

Также начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви признал, что в день атаки палестинского движения ХАМАС израильская армия не смогла обеспечить безопасность страны.