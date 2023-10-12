МИД России подтвердил гибель четверых россиян с гражданством Израиля

Министерство иностранных дел России подтвердило, что в результате боевых действий на юге Израиля погибли четверо россиян, которые постоянно проживали в этой стране и имели израильское гражданство.

МИД сообщил, что посольство России в Тель-Авиве и местные власти предпринимают все необходимые меры по выяснению судьбы ещё шести россиян, числящихся пропавшими без вести.

Как стало известно ранее, трое выходцев из Белоруссии погибли в Израиле при трагических обстоятельствах.

Ещё один гражданин Белоруссии числится в списке пропавших, его судьба не установлена.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. По имеющимся данным, в результате ударов по сектору Газа со стороны Израиля погибло 1417 человек. Число погибших жителей Израиля увеличилось до 1,3 тыс.

Армия обороны Израиля заявила, что атаковала более 3,6 тыс. объектов радикалов в секторе Газа, сбросив 6 тыс. бомб общим весом 4 тыс. т.