Посол: трое выходцев из Белоруссии погибли в Израиле
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«К сожалению, вынужден сообщить новую информацию: установлено, что при трагических обстоятельствах погибли трое выходцев из нашей страны», — цитирует его БЕЛТА.
Ещё один гражданин Белоруссии числится в списке пропавших, его судьба не установлена.
«Во взаимодействии с Интерполом и израильскими силовыми ведомствами мы работаем над выяснением его судьбы и от всей души надеемся на лучшее», — сказал дипломат.
Ранее RT выяснил подробности о россиянине, который погиб в результате нападения ХАМАС в Израиле. Это 20-летний Дмитрий Решетников из Волгограда.