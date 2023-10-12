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Посол: трое выходцев из Белоруссии погибли в Израиле

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Трое выходцев из Белоруссии погибли в Израиле при трагических обстоятельствах, сообщил журналистам белорусский посол в ближневосточной стране Евгений Воробьёв.
Посол: трое выходцев из Белоруссии погибли в Израиле
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

«К сожалению, вынужден сообщить новую информацию: установлено, что при трагических обстоятельствах погибли трое выходцев из нашей страны», — цитирует его БЕЛТА.

Ещё один гражданин Белоруссии числится в списке пропавших, его судьба не установлена.

«Во взаимодействии с Интерполом и израильскими силовыми ведомствами мы работаем над выяснением его судьбы и от всей души надеемся на лучшее», — сказал дипломат.

Ранее RT выяснил подробности о россиянине, который погиб в результате нападения ХАМАС в Израиле. Это 20-летний Дмитрий Решетников из Волгограда.

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