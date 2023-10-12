В ХАМАС сообщили о ракетном обстреле Ашкелона
Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — сообщило о ракетном ударе по израильскому Ашкелону.
- AP
- © Tsafrir Abayov
«Бригады «Аль-Кассам» обстреливают оккупированный Ашкелон ракетным обстрелом в ответ на нападения на мирных жителей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Израиль атаковал более 3,6 тыс. объектов радикалов в секторе Газа.
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