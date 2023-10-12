Фон дер Ляйен: ЕС планирует передать ВС Молдавии €50 млн в 2024 году
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Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Кишинёве.
Она отметила, что молдавские ВВС уже получили помощь из Европейского фонда мира на сумму €87 млн.
«Мы работаем над новым пакетом помощи в €50 млн на 2024 год», — цитирует её ТАСС.
Ранее глава парламентской комиссии по иностранным делам Молдавии Дойна Герман заявила, что Кишинёв будет заключать соглашения в области обороны только со странами ЕС.