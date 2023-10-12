Фон дер Ляйен: ЕС планирует передать ВС Молдавии €50 млн в 2024 году

ЕС работает над выделением ВС Молдавии €50 млн в 2024 году из Европейского фонда мира.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Кишинёве.

Она отметила, что молдавские ВВС уже получили помощь из Европейского фонда мира на сумму €87 млн.

«Мы работаем над новым пакетом помощи в €50 млн на 2024 год», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава парламентской комиссии по иностранным делам Молдавии Дойна Герман заявила, что Кишинёв будет заключать соглашения в области обороны только со странами ЕС.