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Фон дер Ляйен: ЕС планирует передать ВС Молдавии €50 млн в 2024 году

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ЕС работает над выделением ВС Молдавии €50 млн в 2024 году из Европейского фонда мира.
Фон дер Ляйен: ЕС планирует передать ВС Молдавии €50 млн в 2024 году
  • AP
  • © Manu Fernandez

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Кишинёве.

Она отметила, что молдавские ВВС уже получили помощь из Европейского фонда мира на сумму €87 млн.

«Мы работаем над новым пакетом помощи в €50 млн на 2024 год», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава парламентской комиссии по иностранным делам Молдавии Дойна Герман заявила, что Кишинёв будет заключать соглашения в области обороны только со странами ЕС.

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