Власти Молдавии заявили, что заключат оборонные соглашения только со странами ЕС
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Об этом заявила глава парламентской комиссии по иностранным делам Дойна Герман.
Она сообщила, что 5 октября будут денонсированы три соглашения с СНГ в области обороны.
«Мы впредь будем заключать соглашения в области безопасности и обороны только со странами ЕС», — цитирует её РИА Новости.
В сентябре парламент Молдавии по предложению молдавского правительства денонсировал три соглашения с Содружеством Независимых Государств (СНГ) в области энергетики.