Узнать больше

Власти Молдавии заявили, что заключат оборонные соглашения только со странами ЕС

Короткая ссылка
Молдавия будет заключать соглашения в области обороны только со странами ЕС.
Власти Молдавии заявили, что заключат оборонные соглашения только со странами ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом заявила глава парламентской комиссии по иностранным делам Дойна Герман.

Она сообщила, что 5 октября будут денонсированы три соглашения с СНГ в области обороны.

«Мы впредь будем заключать соглашения в области безопасности и обороны только со странами ЕС», — цитирует её РИА Новости.

В сентябре парламент Молдавии по предложению молдавского правительства денонсировал три соглашения с Содружеством Независимых Государств (СНГ) в области энергетики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить