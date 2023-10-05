Власти Молдавии заявили, что заключат оборонные соглашения только со странами ЕС

Молдавия будет заключать соглашения в области обороны только со странами ЕС.

Об этом заявила глава парламентской комиссии по иностранным делам Дойна Герман.

Она сообщила, что 5 октября будут денонсированы три соглашения с СНГ в области обороны.

«Мы впредь будем заключать соглашения в области безопасности и обороны только со странами ЕС», — цитирует её РИА Новости.

В сентябре парламент Молдавии по предложению молдавского правительства денонсировал три соглашения с Содружеством Независимых Государств (СНГ) в области энергетики.