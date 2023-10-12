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США ввели санкции против двух фирм за нарушение потолка цен на российскую нефть

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Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух компаний за нарушение ограничений, касающихся продажи российской нефти.
США ввели санкции против двух фирм за нарушение потолка цен на российскую нефть
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Об этом говорится на сайте американского Министерства финансов.

Уточняется, что под санкции попали компания из Объединённых Арабских Эмиратов Lumber Marine SA и компания из Турции Ice Pearl Navigation Corp.

Ранее обозреватель Bloomberg Джулиан Ли заявил, что потолок цен на российскую нефть пора отменять.

Он убеждён, что эти ограничения не бьют по доходам России, при этом повышают экологические риски.

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