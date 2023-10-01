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Bloomberg: потолок цен на российскую нефть пора отменять

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Потолок цен на российскую нефть пора отменять, считает обозреватель Bloomberg Джулиан Ли. Он убеждён, что эти ограничения не бьют по доходам России, при этом повышают экологические риски.
Bloomberg: потолок цен на российскую нефть пора отменять
  • РИА Новости

«Правда состоит в том, что он не работает. И, что ещё хуже, необходимость загружать всё больше российской нефти на ржавые старые танкеры, которые участвуют в рискованных операциях, таких как перегрузка с одного судна на другое, повышает вероятность экологической катастрофы», — пишет автор.

Отмена потолка цен не повлияет на количество российской нефти на рынке — она будет течь так же, как это было на всём протяжении украинского конфликта, считает он.

Если учесть, что уже имеется достаточное количество кораблей для перевозки российского сырья, то вряд ли снятие ограничений повлияет на цены, подчёркивает Ли.

Перевод материала на русский язык приводит ИноТВ.

Замглавы британского Минфина Джоанна Пенн ранее заявила, что Великобритания обсуждает с остальными странами G7 эффективность потолка цен на российскую нефть и возможность его пересмотра ввиду изменений на мировом рынке.

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