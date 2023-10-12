В ХАМАС сообщили о ракетном ударе по израильскому Ашдоду

Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — сообщило о ракетном ударе по израильскому Ашдоду.

«Бригады аль-Кассама» обстреляли оккупированный Ашдод ракетами в ответ на нападение на мирное население», — говорится в сообщении.

Ранее боевое крыло ХАМАС сообщило, что выпустило 50 ракет по городу Сдерот на юге Израиля.