В ХАМАС сообщили о ракетном ударе по израильскому Ашдоду
Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — сообщило о ракетном ударе по израильскому Ашдоду.
- AFP
- © AHMAD GHARABLI
«Бригады аль-Кассама» обстреляли оккупированный Ашдод ракетами в ответ на нападение на мирное население», — говорится в сообщении.
Ранее боевое крыло ХАМАС сообщило, что выпустило 50 ракет по городу Сдерот на юге Израиля.
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