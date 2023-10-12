В ХАМАС сообщили, что выпустили 50 ракет по израильскому городу Сдерот

Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — сообщило, что выпустило 50 ракет по городу Сдерот на юге Израиля.

AP

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«Сегодня днём бригады «Аль-Кассам» нанесли ракетный удар по населённому пункту Сдерот, выпустив 50 ракет», — говорится в сообщении. Ранее мэр израильского Сдерота Алон Давиди призвал военных провести эвакуацию жителей.